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Київметрополітен оголосив тендер на продовження будівництва метро на Виноградар

Понеділок, 13 травня 2024, 11:58 - Анастасія Дячкіна

КП "Київський метрополітен" оголошує тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар. Очікувана вартість закупівлі становить майже 14 млрд грн.  

Про це повідомили у пресслужбі КМДА. 

За результатами проведеної державної експертизи та на підставі отриманого позитивного експертного звіту, очікувана вартість закупівлі становить 13 млрд 956 млн 843 тис 711,13 грн, повідомили у КМДА. 

Прийом пропозицій триватиме до 28 травня 2024 року. 

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Наразі побудовано правий перегінний тунель протяжністю майже 1 250 метрів від станції "Мостицька" до станції "Сирець". Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла, частково збудовані двоярусні тунелі тощо.

У КМДА нагадали, що у грудні 2023 року КП "Київський метрополітен" у судовому порядку розірвав договір з АТ "Київметробуд" через незадовільні терміни виконання робіт. Також у суді вирішується питання щодо стягнення частини попередньої оплати.

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Поїзд далі не їде. Чому не будують метро на Виноградар?

Нагадаємо: 

Київська місцева прокуратура з'ясувала, що в травні 2019 року посадові особи "Київметробуду" розмістили понад 1,5 млрд грн, отримані з бюджету міста на будівельні роботи, на депозит в Укргазбанку. Як встановило слідство, нараховані відсотки посадовці використали для власного збагачення.

Господарський суду міста Києва ще в 2022 році повністю задовольнив позов прокуратури про стягнення коштів до бюджету столиці.

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