"Автострада" стала єдиним учасником тендеру на будівництво метро на Виноградар

Група компаній "Автострада" стала єдиним учасником тендеру на розбудову Сирецько-Печерської лінії метрополітену Києва від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар.

Про це йдеться в інформації щодо аукціону на Prozorro.

У межах тендеру "Автострада" має завершити першу чергу будівництва з двома станціями "Мостицька" й "Проспект Правди" та ділянкою вилочного відгалуження в бік майбутньої станції "Виноградар".

Щодо вартості робіт, то компанія оцінила їх в 13,79 мільярда гривень. Очікувана вартість робіт становить 13,96 мільярда гривень.

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Зазначається, що відкриті торги ще тривають. Договір планується укласти на строк до кінця 2026 року.

Нагадаємо:

КП "Київський метрополітен" оголошує тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар. Очікувана вартість закупівлі становить майже 14 млрд грн.

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У чоловіка сестри нардепа Миколи Тищенка Германа Блінова проходили обшуки в рамках кримінальної справи навколо виведення бюджетних коштів, виділених на будівництво метро на Виноградар.