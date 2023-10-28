Військова допомога Україні призвела до зростання доходів оборонних компаній США

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Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до зростання доходів оборонних компаній, оскільки уряди США та Європи поповнюють свої запаси озброєння, після його передачі Києву.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що американські оборонні підрядники, Lockheed Martin, General Dynamics та інші, очікують, що замовлення на сотні тисяч артилерійських снарядів, сотні перехоплювачів ракет Patriot та замовлень на бронетехніку, сприятимуть покращенню їхніх результатів у наступних кварталах.

"Ми дуже швидко перейшли від 14 тис артилерійських снарядів на місяць до 20 тис. Ми працюємо з випередженням графіка, щоб збільшити виробничі потужності до 85 тис і навіть до 100 тис снарядів на місяць", - сказав фінансовий директор General Dynamics Джейсон Айкен.

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Тако підрозділ General Dynamics Combat Systems, який виробляє бронемашини, танки і артилерію, що використовується в Україні, збільшив свої доходи майже на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Компанія RTX, яка виробляє ракети AMRAAM (ракета класу "повітря-повітря" – ЕП), що використовуються в Україні, заявила, що з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року вона отримала замовлень на 3 млрд доларів, пов'язаних з поповненням військових запасів України й США, та очікує більшого.

Крім того, у третьому кварталі продажі сегменту оборонних систем компанії Northrop Grumman зросли на 6% завдяки високому попиту на боєприпаси та ракетні двигуни, що використовуються в керованих реактивних системах залпового вогню (РСЗВ).

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Видання підкреслює, що подібні повідомлення є частиною глобальної тенденції. Так, Шведський Saab підвищив прогноз продажів на весь рік, а німецький Rheinmetall повідомив, що прибуток у третьому кварталі підскочив завдяки високому попиту на зброю та боєприпаси.

Додається, що керівники кількох оборонних компаній також попередили, що брак кваліфікованої робочої сили та проблеми з ланцюгами постачання продовжують обмежувати їхню здатність виконувати замовлення.

Економічна правда.