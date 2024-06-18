В среду графики отключений света снова будут действовать в течение всех суток

В среду, 19 июня, по всей Украине графики почасовых отключений света будут действовать в течение всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00.00 до 24.00", - говорится в сообщении.

Причина - прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды.

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Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Напомним:

Если бы Украине удалось вернуть ЗАЭС в энергосистему, то ограничения практически не понадобились бы, но без станции две зимы у украинцев гарантированно будут действовать графики света.

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Зимой дефицит электроэнергии составит до 35%, в результате чего украинцы могут получать пять-шесть часов света в день.

До зимы в Украине можно восстановить 200-250 МВт генерации (или 7,1%) из необходимой потребности в 3,5 ГВт. Такие темпы создания новых генерирующих мощностей можно назвать "стахановскими".

Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

Экономическая правда.