Новости 17 июня: суточные графики отключений, МАГАТЭ поддерживало Иран в ядерных исследованиях

О графиках. Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме, во вторник, 18 июня, графики отключений будут действовать в течение всех суток.

О бронировании. Чтобы создать условия безопасного сбора урожая, работников аграрного сектора будут бронировать от мобилизации.

О МАГАТЭ. Международное агентство по атомной энергии на протяжении лет поддерживало исследователей в сфере ядерной энергетики из Ирана и отправляло их на обучение в Россию.

О конструкторе БПЛА. Семья генерального конструктора российского Опытно-конструкторского бюро им. А. С. Яковлева Олега Демченко владеет недвижимостью во Франции и Великобритании, а также бизнесом в Чехии. Сам он до сих пор не находится под санкциями.

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Об энергетике. До зимы в Украине можно восстановить 200-250 МВт генерации (или 7,1%) из необходимой потребности в 3,5 ГВт. Такие темпы создания новых генерирующих мощностей можно назвать "стахановскими".

Зимой дефицит электроэнергии составит до 35%, в результате чего украинцы могут получать пять-шесть часов света в день.

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Десятки миллионов людей, среди которых и военные, ежедневно тратят время на то, чтобы нажимать виртуальные монеты, которые в будущем, возможно, обменяют на настоящие деньги. Чем на самом деле является игра "Хомяк"?