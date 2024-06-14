"Энергоатом": компания ни копейки не получает от повышения тарифов

Компания "Энергоатом" официально опровергла информацию о получении какого-либо дохода от повышения тарифов на электроэнергию для населения.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Информация, которая распространяется в медиа о получении дополнительного дохода АО "НАЭК "Энергоатом" в связи с повышением тарифов на электроэнергию, не соответствует действительности! Энергоатом ни копейки не получает от повышения тарифов", - сообщили в пресс-службе

Отмечается, что до повышения тарифов для населения стоимость услуги ПСО для "Энергоатом" составляла 125,7 млрд грн, или 70,7% от чистого дохода. При новом уровне цены прогнозная стоимость услуги для компании в 2024 году составит 108,3 млрд грн, что позволит оплатить стоимость услуги ПСО в 2024 году в полном объеме.

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Дополнительные средства от повышения тарифов получат поставщики универсальных услуг (ПУУ) для покрытия собственных расходов и оплаты услуг операторов системы передачи и распределения электроэнергии.

В то же время, в компании подчеркнули, что производственная себестоимость государственной атомной энергии с доставкой потребителю составляет минимум 4,65 грн, что выше нового тарифа.

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Напомним:

С 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 грн/кВт.

Благодаря повышению тарифа на электроэнергию для населения Украина может максимально подготовить энергосистему к зиме и восстановить генерацию электричества.

Экономическая правда.