В Міненерго пояснили важливість збільшених тарифів на світло для підготовки до зими

Завдяки підвищенню тарифу на електроенергію для населення Україна може максимально підготувати енергосистему до зими і відновити генерацію електрики.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, пише РБК-Україна.

"Тариф для населення дозволяє нам продовжити наймасштабнішу за часів незалежності ремонтну кампанію в енергетиці, аби максимально підготувати енергосистему до зими, додати до неї додаткові потужності, а також певною мірою відновити державну генерацію", - сказала вона.

Гринчук пояснила, що підвищення тарифу – це вимушений крок, єдина причина якого – це значні втрати в енергосистемі після ворожих обстрілів.

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Чи не розгубить "Енергоатом" гроші від підвищення тарифу на електроенергію?

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Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.

З 24 червня критична інфраструктура отримає пріоритет в електропостачанні, а решта електроенергії буде розподілена рівномірно між областями.

Якщо Росія продовжить повітряні атаки по електростанціях в Україні, то, за найгіршим сценарієм, взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики й опалення.

Економічна правда.