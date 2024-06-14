Boeing исследует новую проблему качества самолетов 787 – Reuters

Компания Boeing расследует новую проблему качества своего самолета 787 Dreamliner после того, как оказалось, что сотни креплений были установлены неправильно на фюзеляжах некоторых недоставленных реактивных самолетов.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, последняя из серии производственных проблем, относящихся к американскому самолетостроителю, связана с неправильной "затяжкой" на заводе Boeing более 900 крепежных элементов на самолет – равномерно распределенных между обеими сторонами средней части корпуса самолета.

Boeing подтвердил проверки в ответ на запрос Reuters и заявил, что не видит влияния на поставки.

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"Наша команда 787 проверяет крепления в боковинах некоторых самолетов 787 Dreamliner, которые не были доставлены, чтобы убедиться, что они соответствуют нашим инженерным спецификациям. Эксплуатационный флот может продолжать безопасную работу", – отметили в компании.

В заявлении Федерального авиационного управления США (FAA) сказано, что компания Boeing обнаружила, что может иметь "неправильно установленные крепления фюзеляжа на некоторых самолетах 787".

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"Репутационное минное поле": чем авария на борту Alaska Airlines грозит Boeing

Напомним:

6 января Boeing 737 MAX 9, принадлежавший авиакомпании Alaska Airlines, и вылетевший из Портленда в Онтарио, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Портленда после того, как во время набора высоты у него оторвалась панель-заглушка и произошла разгерметизация салона. На борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Расследование Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) выявило, что на оторвавшихся дверях самолета не было четырех болтов. FAA приостановило эксплуатацию Boeing 737 MAX 9, приступило к аудиту системы контроля качества в компании и запретило Boeing наращивать производство самолетов семейства 737 MAX, пока проблемы в сфере контроля качества не будут устранены.

В начале марта FAA сообщило, что во время аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, производящей фюзеляжи для Boeing 737 MAX, выявили многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.