Центробанк РФ временно отменил торги на Мосбирже

Центробанк РФ принял решение временно не проводить на Мосбирже торги с утра 14 июня.

Об этом в заявлении финучреждения.

"Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО "Московская Биржа" с 14 июня 2024 года и до отмены этого решения", - говорится в заявлении.

Мосбиржа также сообщила, что с 14 июня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке торги будут проводиться с 9:50 мск. С 9:50 до 10:00 пройдет аукцион открытия, после чего начнется основная сессия.

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Торги на фондовом и денежном рынках будут проходить по стандартному расписанию. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги начнут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США, евро и гонконгским долларом.

Напомним:

Накануне США существенно расширили санкционный список в отношении России, включив в него сотни новых позиций, в том числе Московскую биржу, которая в результате была вынуждена объявить о приостановке торгов долларом США и евро с 13 июня.

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Как следствие влияния санкций, наличный курс покупки доллара и евро в отделениях многих московских банков резко вырос. 12 июня по состоянию на 21:30 максимальное значение заявок на покупку первой валюты составляло 120 рублей за доллар, а второй – 125 рублей за евро.

В некоторых банках, в определенный момент, курс американского доллара доходил до 200 рублей.

Официальный курс доллара по данным Центрального Банка РФ составлял 89,02 рубля, а евро - 95,74 рубля.

Акции Московской биржи 13 июня открылись снижением до 15% на фоне введения санкций США.

Экономическая правда