Найем после заявления об отставке отчитался Шмыгалю о проектах Агентства восстановления

Мустафа Найем, который написал заявление на увольнение с должности главы Агентства восстановления, отчитался премьер-министру Денису Шмыгалю о реализации проектов по защите объектов энергетики, восстановлению населенных пунктов и обеспечению работы пропускных пунктов.

Об этом Найем сообщил в Telegram.

"Отчет состоялся сегодня под председательством премьер-министра в ответ на обращение по выполнению Агентством восстановления работ по обустройству инженерно-технической защиты II уровня на объектах критической инфраструктуры энергетического сектора, реализации экспериментального проекта по восстановлению населенных пунктов, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ, а также обеспечения бесперебойного функционирования международных автомобильных пунктов пропуска через государственную границу", - написал Найем.

По его словам, запрос на отчетность официально поступил в адрес Агентства во вторник, 11 июня.

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Агентство восстановления опубликовало в Facebook краткую информацию о реализации проектов, которую Найем предоставил во время совещания в Кабмине.

Защита энергообъектов

В Агентстве заявили, что одним из его крупнейших проектов является сооружение защитных конструкций на объектах энергетики. В зону ответственности Агентства относится защита 22 распределительных электрических подстанций НЭК "Укрэнерго" II-им от БПЛА и обломков ракет и III-им уровнем защиты от ракет.

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Сейчас Агентство на 82% завершило основные строительные работы по устройству сооружений II-го уровня защиты в 14 областях страны, отчитались в ведомстве.

"По состоянию на 12.06.2024 завершены основные строительные работы на 20 критически важных элементах (17 автотрансформаторов, 1 главный щит управления, 2 дома релейных панелей) на 14 электрических подстанциях в 12 регионах. На завершающем этапе основные строительные работы еще на 23 критически важных элементах. Всего будет защищено 43 критически важных элемента на электрических подстанциях НЭК "Укрэнерго".

Защитные сооружения после неоднократных обстрелов отлично себя зарекомендовали и позволили защитить дорогостоящее оборудование в Харьковской, Николаевской и Одесской областях", - говорится в сообщении.

В Агентстве также подчеркнули, что строительство сооружений III-го уровня оно недофинансировано.

"Агентство неоднократно сообщало Кабинету Министров Украины о возможности завершения всех работ в течение 12 месяцев при условии стабильного финансирования", - говорится в позиции Агентства.

Правительственные процедуры и финансирование защитных сооружений

В 2023 году Кабмин выделил Агентству средства на общую сумму 18,9 млрд грн на строительство защиты объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора II-го и III-го уровня защиты.

Из них 9,4 млрд грн были предназначены для защиты от поражения БПЛА (II-й уровень защиты) и 9,5 млрд грн - для защиты от ракетных ударов (III-й уровень защиты).

"По состоянию на конец 2023 года фактические расходы на строительство защитных сооружений II-го и III-го уровня составили 13,05 млрд грн.

Из них 4,66 млрд грн - на объекты II-го уровня защиты и 8,39 млрд грн - на объекты III-го уровня защиты. Таким образом на начало 2024 года неиспользованными остались 4,5 млрд грн для защиты от поражения БПЛА (II-й уровень защиты).

Но на данный момент Агентство не может использовать эти средства в полном объеме, поскольку Кабинетом министров не согласован проект постановления о перераспределении выделенного финансирования между объектами защиты. Документ прошел все стадии согласований другими органами исполнительной власти, однако по состоянию на 12.06.2024 проект не внесен на рассмотрение Кабмина и находится на рассмотрении в Секретариате правительства.

Таким образом, на сегодня Агентство не может использовать средства для устойчивого выполнения работ II-го уровня защиты, о чем официально было сообщено Кабинету министров письмом от 03.06.2024 № 414 ДСП", - заявили в Агентстве.

Агентство также заявило о задержках в рассмотрении его предложений и несоблюдении сроков финансирования проектов в процессе работы по направлению восстановления населенных пунктов.

"Сейчас работы приостановлены или полностью остановлены, в частности, в Ягодном, Бородянке и Посад-Покровском из-за отсутствия решения Правительства по использованию имеющихся средств", - говорится в позиции Агентства.

Напомним:

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем написал заявление об увольнении.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Мустафа Найем, ответственный за восстановление, пропустит нынешнюю конференцию по восстановлению в Берлине из-за "внутриполитических распрей".

В правительстве заявили, что Мустафу Найема не отпустили в командировку на конференцию в Берлин якобы из-за того, что на дату проведения должно было состояться правительственное совещание с участием Агентства восстановления.

Однако, по словам Найема, он не получил официального приглашения и узнал о совещании только после отказа.

Позже Найем заявил, что решение о недопущении его к Конференции по восстановлению в Берлине правительство приняло задолго до официального несогласования.

Экономическая правда