Энергетики добавили два часа света: со скольки будут действовать графики
Ситуация в энергосистеме позволяет задействовать графики отключений на два часа позже - с 17:00 до 23:00.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК со ссылкой на "Укрэнерго".
"Стабилизационные отключения начнутся на два часа позже. По информации от Укрэнерго, ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать график отключений с 17:00 и до 23:00", - говорится в сообщении.
В случае изменений энергетики оперативно проинформируют об этом.
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Напомним:
Ранее "Укрэнерго" прогнозировало время действия отключений 12 июня с 15:00 до 23:00.
Правительство приняло распоряжение об уменьшении потребления электроэнергии для всех органов государственной власти.
"Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории. Мы также рекомендуем правоохранительным органам, органам судебной власти, другим госорганам сделать аналогичные шаги. Местным властям - ограничить уличное освещение", - сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кроме того, школы и университеты также не будут использовать кондиционеры и наружное освещение.
Экономическая правда.