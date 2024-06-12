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Энергетики добавили два часа света: со скольки будут действовать графики

Среда, 12 июня 2024, 14:27 - Артур Крыжный
 
Getty Images

Ситуация в энергосистеме позволяет задействовать графики отключений на два часа позже - с 17:00 до 23:00.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК со ссылкой на "Укрэнерго".

"Стабилизационные отключения начнутся на два часа позже. По информации от Укрэнерго, ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать график отключений с 17:00 и до 23:00", - говорится в сообщении.

В случае изменений энергетики оперативно проинформируют об этом.

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Напомним:

Ранее "Укрэнерго" прогнозировало время действия отключений 12 июня с 15:00 до 23:00.

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Правительство приняло распоряжение об уменьшении потребления электроэнергии для всех органов государственной власти. 

"Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории. Мы также рекомендуем правоохранительным органам, органам судебной власти, другим госорганам сделать аналогичные шаги. Местным властям - ограничить уличное освещение", - сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, школы и университеты также не будут использовать кондиционеры и наружное освещение.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия
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