Школы и университеты не будут использовать кондиционеры и наружное освещение

Минобразования (МОН) поручило учебным заведениям, учреждениям и организациям, которые относятся к его сфере управления, экономить электроэнергию путем прекращения использования кондиционеров и наружного освещения зданий.

Об этом говорится в письме МОН от 10 июня за подписью заместителя министра Андрея Витренко.

В письме министерство ссылается на распоряжение Кабмина от 7 июня, которым министерствам и другим органам центральной власти поручили обеспечить в период 31 декабря 2024 года "экономию электроэнергии... в частности путем прекращения использования кондиционеров воздуха, наружного освещения зданий и прилегающей территории".

Согласно распоряжению, такие меры не применяются к учреждениям здравоохранения, учреждений, для которых кондиционирование воздуха является частью технологического процесса, а также технических мероприятий организации дорожного движения.

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Также правительство рекомендовало до 31 декабря 2024 года ограничить освещение улично-дорожной сети и парков.

Напомним:

Правительство приняло распоряжение об уменьшении потребления электроэнергии для всех органов государственной власти.

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Шмыгаль также призвал бизнес ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, которое не критично для производственной деятельности.

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Экономическая правда