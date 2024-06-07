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Влада і бізнес зменшать споживання електроенергії за рахунок кондиціонерів 

П'ятниця, 7 червня 2024, 17:22 - Віктор Волокіта

Уряд ухвалив розпорядження про зменшення споживання електроенергії для всіх органів державної влади. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі — обмежити вуличне освітлення", — відзначив прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль також закликав бізнес обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності.

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"Виняток — не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу", — сказав очільник уряду.

Нагадаємо:

"Укренерго" скасує закупівлю кондиціонерів і не відновить тендерну процедуру поки не будуть скасовані всі відключення світла.

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Економічна правда 

Кабмін електроенергія влада
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