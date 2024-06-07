Влада і бізнес зменшать споживання електроенергії за рахунок кондиціонерів
Уряд ухвалив розпорядження про зменшення споживання електроенергії для всіх органів державної влади.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам зробити аналогічні кроки. Місцевій владі — обмежити вуличне освітлення", — відзначив прем’єр-міністр.
Денис Шмигаль також закликав бізнес обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності.
"Виняток — не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу", — сказав очільник уряду.
Нагадаємо:
"Укренерго" скасує закупівлю кондиціонерів і не відновить тендерну процедуру поки не будуть скасовані всі відключення світла.
Економічна правда