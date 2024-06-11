Субсидии и льготы на оплату коммуналки получают более 3 миллионов семей: их размер пересчитают автоматически

Из-за роста тарифов на электроэнергию, размер жилищной субсидии и льготы на комуслуги для всех домохозяйств, которые имеют на них право, пересчитают. Перерасчет Пенсионный фонд проведет автоматически, никуда дополнительно обращаться не нужно.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Напоминаем, что субсидия предоставляется, если семья платит за коммунальные услуги больше, чем определенный для нее обязательный платеж. Размеры же обязательного платежа остаются неизменными. То есть фактически вы будете оплачивать столько же, сколько платили до увеличения тарифов. Разницу - компенсирует государство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в стране около 1,8 млн домохозяйств получают жилищные субсидии, среднегодовой размер субсидии до повышения тарифов составлял 1490 грн.

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Еще 1,3 млн домохозяйств получают льготы на жилищно-коммунальные услуги. Среднегодовой размер льготы на ЖКУ составлял 1300 грн.

"Для того, чтобы платежки за коммунальные услуги не стали непосильным финансовым бременем, как и раньше, можно обратиться за оформлением жилищной субсидии или льготы. Программа продолжает действовать", - резюмировали в министерстве.

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Напомним:

С 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения будет составлять 4,32 грн/кВт.

После роста тарифа на электроэнергию Пенсионный фонд автоматически пересчитает размер субсидий для граждан.

Экономическая правда