Новый тариф на электроэнергию: субсидии пересчитают автоматически

После роста тарифа на электроэнергию Пенсионный фонд автоматически пересчитает размер субсидий для граждан.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

"Получателям уже назначенных субсидий для осуществления перерасчета размеров выплат в связи с ростом тарифа на электроэнергию обращаться в органы Пенсионного фонда Украины не нужно. Такой перерасчет будет проведен автоматически", - говорится в сообщении.

Поскольку рост тарифа на электроэнергию произошел с 1 июня, сумма пересчитанной субсидии будет отражена в выплате за июнь, которую получатели получат в июле, пояснили в Пенсионном фонде.

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Напомним:

С 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения будет составлять 4,32 грн/кВт.

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Экономическая правда