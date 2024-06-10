РФ нанесла украинскому энергосектору ущерб на более 56 миллиардов долларов - KSE
По состоянию на май 2024 года убытки и потери энергетического сектора Украины в результате полномасштабного вторжения России составляют 56,2 млрд долл.
Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики (KSE).
"Вследствие большой войны РФ на территории Украины энергетический сектор понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму 56,2 млрд долл, тогда как потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу отстроить лучше, чем было, составляют 50,5 млрд долл", – говорится в сообщении.
По оценкам аналитиков KSE, прямые убытки энергетического сектора Украины по состоянию на май 2024 года составляют более 16,1 млрд долл.
Сообщается, что наибольший ущерб нанесли разрушения объектов генерации электроэнергии (8,5 млрд долл), магистральных линий передачи электроэнергии (2,1 млрд долл), а также нефтегазовой инфраструктуры (3,3 млрд долл).
Косвенные потери энергосектора оцениваются в почти 40,1 млрд долл, основная доля этой суммы приходится на упущенные доходы энергетических компаний - 39,6 млрд долл. Еще 0,5 млрд долл - это расходы на разбор завалов и демонтажные работы на поврежденных объектах.
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Напомним:
Украинский аграрный сектор понес более 80 млрд долл прямых убытков и потерь в результате полномасштабного вторжения РФ.
В четверг утром, 11 апреля, российские оккупанты совершили очередной обстрел Харьковской области. В результате атаки была повреждена ТЭЦ, которая питает Харьков, а также полностью разрушена трансформаторная подстанция.
Днем 11 апреля российские войска нанесли авиационный удар управляемыми авиационными бомбами по ТЭЦ в Сумах.