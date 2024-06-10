РФ нанесла украинскому энергосектору ущерб на более 56 миллиардов долларов - KSE

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По состоянию на май 2024 года убытки и потери энергетического сектора Украины в результате полномасштабного вторжения России составляют 56,2 млрд долл.

Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики (KSE).

"Вследствие большой войны РФ на территории Украины энергетический сектор понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму 56,2 млрд долл, тогда как потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу отстроить лучше, чем было, составляют 50,5 млрд долл", – говорится в сообщении.

По оценкам аналитиков KSE, прямые убытки энергетического сектора Украины по состоянию на май 2024 года составляют более 16,1 млрд долл.

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Сообщается, что наибольший ущерб нанесли разрушения объектов генерации электроэнергии (8,5 млрд долл), магистральных линий передачи электроэнергии (2,1 млрд долл), а также нефтегазовой инфраструктуры (3,3 млрд долл).

Косвенные потери энергосектора оцениваются в почти 40,1 млрд долл, основная доля этой суммы приходится на упущенные доходы энергетических компаний - 39,6 млрд долл. Еще 0,5 млрд долл - это расходы на разбор завалов и демонтажные работы на поврежденных объектах.

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Напомним:

Украинский аграрный сектор понес более 80 млрд долл прямых убытков и потерь в результате полномасштабного вторжения РФ.

В четверг утром, 11 апреля, российские оккупанты совершили очередной обстрел Харьковской области. В результате атаки была повреждена ТЭЦ, которая питает Харьков, а также полностью разрушена трансформаторная подстанция.

Днем 11 апреля российские войска нанесли авиационный удар управляемыми авиационными бомбами по ТЭЦ в Сумах.