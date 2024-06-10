Зеленский утвердил состав делегации на конференцию по восстановлению в Берлине
Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в Конференции по вопросам восстановления Украины (URC2024), которая будет проходить 11-12 июня в Берлине.
Об этом говорится в распоряжении №65/2024-рп от 10 июня, обнародованном на сайте ОП.
Согласно распоряжению, главой делегации будет первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.
Также в состав делегации входят:
- Герман Галущенко - министр энергетики
- Оксана Жолнович - министр социальной политики
- Александр Камышин - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности
- Виктор Ляшко - министр здравоохранения
- Сергей Марченко - министр финансов Украины
Ольга Стефанишина - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины
- Василий Шкураков - первый заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
- Ростислав Шурма - заместитель руководителя Офиса президента.
Зеленский разрешил главе делегации вносить по согласованию с МИД изменения в состав делегации, привлекать для обеспечения ее работы советников, экспертов и технических работников.
Напомним:
Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем написал заявление об увольнении.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Мустафа Найем, ответственный за восстановление, пропустит нынешнюю конференцию по восстановлению в Берлине из-за "внутриполитических распрей".
В правительстве заявили, что Мустафу Найема не отпустили в командировку на конференцию в Берлин якобы из-за того, что на дату проведения должно было состояться правительственное совещание с участием Агентства восстановления.
Однако, по словам Найема, он не получил официального приглашения и узнал о совещании только после отказа.
Экономическая правда