Зеленский утвердил состав делегации на конференцию по восстановлению в Берлине

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Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в Конференции по вопросам восстановления Украины (URC2024), которая будет проходить 11-12 июня в Берлине.

Об этом говорится в распоряжении №65/2024-рп от 10 июня, обнародованном на сайте ОП.

Согласно распоряжению, главой делегации будет первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

Также в состав делегации входят:

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Герман Галущенко - министр энергетики

Оксана Жолнович - министр социальной политики

Александр Камышин - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности

Виктор Ляшко - министр здравоохранения

Сергей Марченко - министр финансов Украины

Ольга Стефанишина - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Ольга Стефанишина - вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Василий Шкураков - первый заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Ростислав Шурма - заместитель руководителя Офиса президента.

Зеленский разрешил главе делегации вносить по согласованию с МИД изменения в состав делегации, привлекать для обеспечения ее работы советников, экспертов и технических работников.

Напомним:

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем написал заявление об увольнении.

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Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Мустафа Найем, ответственный за восстановление, пропустит нынешнюю конференцию по восстановлению в Берлине из-за "внутриполитических распрей".

В правительстве заявили, что Мустафу Найема не отпустили в командировку на конференцию в Берлин якобы из-за того, что на дату проведения должно было состояться правительственное совещание с участием Агентства восстановления.

Однако, по словам Найема, он не получил официального приглашения и узнал о совещании только после отказа.

Экономическая правда