Крупнейшая взятка в истории Украины: дело Насирова направили в суд

Дело о 21 млн евро и 5,5 млн долл (всего более 722 млн грн) взятки для экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника направили в суд.

Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

Подчеркивается, что это самая большая задокументированная неправомерная выгода в истории Украины.

"Бывшего главу ГФС обвиняют в получении неправомерной выгоды за возмещение НДС в интересах компаний аграрного холдинга ("Укрлендфарминг" Олега Бахматюка - ред.)", - говорится в сообщении НАБУ.

"Установлено, что в течение 2015 - 2016 годов глава ГФС получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам в размере более 3,2 млрд грн.

Как установило следствие, предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте (5,5 млн долларов и 21 млн евро) происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за рубежом, принадлежавших владельцу одного из агрохолдингов, а ее получение должностным лицом - с использованием предприятий-нерезидентов, контроль над деятельностью которых осуществлялся непосредственно главой ГФС, его советником и другими лицами, связанными с ним родственными отношениями", - добавили в САП.

Досудебное расследование завершили 2 февраля 2023 года, на сегодня обвинительный акт направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

"Материалы в отношении владельца агрохолдинга, подозреваемого в совершении уголовного преступления, прокурором выделены в отдельное производство, в котором сторона защиты подозреваемого сейчас знакомится с материалами досудебного расследования в порядке ст. 290 УПК Украины", - отметили в САП.

Напомним:

Следственная судья Высшего антикорсуда Лариса Задорожная 16 мая уменьшила залог бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову с 523 млн до 107 млн гривен.