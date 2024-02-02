Крупнейшая взятка в истории Украины: дело Бахматюка о взятке Насирову направили в суд
НАБУ и САП направили в суд дело в отношении владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, которого обвиняют в предоставлении 722 млн грн неправомерной выгоды экс-главе ГФС Украины Роману Насирову и его советнику.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В НАБУ подчеркивают, что это самая большая задокументированная неправомерная выгода в истории Украины.
"Следствие установило факты предоставления владельцем агрохолдинга главе ГФС (2015-2016 гг.) неправомерной выгоды в размере 5,5 млн долл за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и более 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС в течение февраля 2015 - августа 2016 гг", - говорится в сообщении.
"Плату за услуги", которая в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, Бахматюк перечислял на счета иностранных компаний, подконтрольных главе ГФС и его близких лиц, добавляют в НАБУ.
"Председатель ГФС в дальнейшем приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, зато не включал сведения о суммах, заявленных к бюджетному возмещению другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на то право", - говорится в сообщении.
В НАБУ добавили, что НАБУ и САП завершили расследование в отношении Насирова и его советника 2 февраля 2023 года, 24 мая дело направили в суд.
Напомним:
Дело о 21 млн евро и 5,5 млн долл (всего более 722 млн грн) взятки для экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника направили в суд.
Сообщалось, что Высший антикоррупционный суд заочно арестовал владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о предоставлении взятки экспредседателю ГФС Насирову и его советнику.
В октябре 2022 года эксочителю Государственной фискальной службы Роману Насирову, его советнику, а также владельцу агрохолдинга Ukrlandfarming Олегу Бахматюку сообщили о подозрении по делу о возмещении НДС.
Бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря с альтернативой внесения залога в размере 523,2 млн грн.
Позже сообщалось, что апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей и 523,2 млн грн залога для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.
Экономическая правда