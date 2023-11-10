Суд во Франции окончательно отказал в экстрадиции олигарха Жеваго в Украину

Французский суд 10 ноября отклонил апелляцию украинской стороны и постановил, что украинский миллиардер Константин Жеваго не должен быть экстрадирован по обвинениям в растрате по делу банка "Финансы и кредит".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спикера суда.

Жеваго был арестован на французском горнолыжном курорте в декабре 2022 года по запросу Украины, разыскивающей его по обвинению в хищении уже ликвидированного банка "Финансы и кредит". Жеваго неоднократно отрицал свою вину.

"(Суд) приходит к выводу, что государство-податель (Украина) не в состоянии гарантировать, что господина Жеваго будет судить суд, который может обеспечить основные процессуальные гарантии и защиту прав защиты", — говорится в приговоре суда.

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В пресс-службе Константина Жеваго заявили, что Верховный суд Франции после детального анализа всех представленных материалов, учета всех доказательств и аргументов, представленных сторонами обвинения и защиты, поставил точку по делу об экстрадиции олигарха и снял с него все существовавшие ограничения.

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