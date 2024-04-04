Бизнес до конца мая сможет принимать оплаты смартфоном и приложением "Терминал" без комиссии

С 4 апреля украинские предприниматели, которые подключат для приема оплат за товары или услуги приложение "Терминал", позволяющее использовать в качестве POS-терминала со встроенным ПРРО собственный Android смартфон или iPhone, до конца мая будут принимать платежи без комиссий.

Об этом сообщили в пресс-службе Приватбанка.

"К программе свободного тарифа для новых пользователей "Терминала" смогут присоединиться клиенты юридические лица и ФЛП, которые впервые загрузят мобильное приложение "Терминал", зарегистрируются в личном кабинете и начнут принимать оплаты в течение срока действия акции", – говорится в сообщении.

Свободный тариф без комиссии будет действовать автоматически со следующего дня после загрузки приложения "Терминал" и регистрации в личном кабинете, уточнили в Приватбанке.

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"Украинские предприниматели все чаще выбирают приложение "Терминал" Приватбанка для приема оплаты за товары и услуги через собственный смартфон в качестве основного сервиса приема безналичных оплат или дополнительного вместе с обычным POS-терминалом", говорят в Приватбанке.

В конце октября 2023 года Приватбанк запустил приложение "Терминал" для iPhone. Украина стала третьей страной Европы и седьмой в мире, где можно использовать iPhone в качестве POS-терминала, напомнили в банке.

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Напомним:

В Украине стремительно набирает обороты прием платежей через смартфоны – за год количество активных пользователей приложения "Терминал" выросло в 5 раз.