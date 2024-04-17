Все разделы
Укр / Рус

"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

"Конверты" от ПриватБанка: финучреждение запустило сервис для сбора донатов

Среда, 17 апреля 2024, 16:58 - Артур Крыжный

"ПриватБанк" запустил публичную версию услуги "Конверты", которая нацелена, в частности, на деятельность волонтеров и благотворителей и облегчает управление финансами.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Обновленная версия позволяет пополнять волонтерский или собственный "Конверт" с карт других банков и цифровых кошельков через Apple Pay и Google Pay. Также услуга позволяет перечислять деньги из нескольких сборов на один "Конверт".

Кроме того, "Конвертом" можно напрямую оплачивать покупки или услуги, - если добавить в кошелек Google Pay или Apple Pay. Также с конвертов можно свободно переводить средства на свои карты, карты других лиц и на "Конверты" друзей, знакомых, членов семьи и тому подобное.

Реклама:
Приватбанк
Реклама:
Материалы по теме
ПриватБанк до конца года определится с выходом на зарубежные рынки 17 апреля 2024, 14:39
Экс-жена Боголюбова пытается отсудить у ПриватБанка более 700 миллионов 16 апреля 2024, 16:35
Приватбанк окончательно выиграл дело о возмещении компаниям Суркисов 350 миллионов долларов 9 апреля 2024, 18:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте