"Конверты" от ПриватБанка: финучреждение запустило сервис для сбора донатов

"ПриватБанк" запустил публичную версию услуги "Конверты", которая нацелена, в частности, на деятельность волонтеров и благотворителей и облегчает управление финансами.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Обновленная версия позволяет пополнять волонтерский или собственный "Конверт" с карт других банков и цифровых кошельков через Apple Pay и Google Pay. Также услуга позволяет перечислять деньги из нескольких сборов на один "Конверт".

Кроме того, "Конвертом" можно напрямую оплачивать покупки или услуги, - если добавить в кошелек Google Pay или Apple Pay. Также с конвертов можно свободно переводить средства на свои карты, карты других лиц и на "Конверты" друзей, знакомых, членов семьи и тому подобное.

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