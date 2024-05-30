Новости 30 мая: остановка экспорта сахара в ЕС, "Укрэнерго" предупреждает об ухудшении ситуации с отключениями

Об экспорте сахара в ЕС. Кабинет министров уменьшил квоту на экспорт сахара в страны ЕС до нуля, то есть - остановил экспорт до конца года.

Об отключениях света. Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая - это временное улучшение, обусловленное выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций.

Об угле. Кабинет Министров разрешил экспортировать в этом году 1,1 млн тонн каменного угля, антрацита и топлива, полученного из каменного угля.

О безработице. Вследствие войны напряженная ситуация на рынке труда будет сохраняться еще длительное время. На этапе восстановления страны конкуренция за новых работников только усилится.

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О столичном метрополитене. КП "Киевский метрополитен" из-за острого дефицита специалистов рабочих профессий, возникшего в связи с миграцией и мобилизацией, вынуждено увеличивать интервалы между поездами в пиковые часы.

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