НБУ прогнозирует снижение безработицы и рост зарплат в ближайшие два года 

Вследствие войны напряженная ситуация на рынке труда будет сохраняться еще длительное время. На этапе восстановления страны конкуренция за новых работников только усилится.

Такие прогнозы делают в Национальном банке.

"В то же время она будет способствовать постепенному снижению безработицы - с 14,2% в 2024 году до 11,9% в 2025 и 10,6% в 2026 году, и достаточно быстрому росту реальных зарплат. По прогнозу НБУ, уже в 2025 году они превысят довоенный уровень", - говорится в сообщении.

Согласно информации НБУ, восстановление экономики побуждает бизнес активнее искать работников. Об этом свидетельствует стремительный рост количества вакансий на сайтах поиска работы.

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В то же время количество резюме уменьшилось, а бизнес жалуется на нехватку персонала.

"Острее всего ощущается нехватка представителей рабочих специальностей, логистов и работников розничной торговли. Ключевой фактор - это последствия войны, прежде всего миграция и мобилизация", - сообщает Нацбанк.

Кроме того, опыт, навыки и требования кандидатов часто не соответствуют вакантным должностям. Как следствие, растет конкуренция за квалифицированных работников и соответственно, работодатели повышают зарплаты.

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Напомним:

Национальный банк Украины фиксирует усиление нехватки квалифицированных кадров в банках и небанковских финансовых учреждениях.

Экономическая правда