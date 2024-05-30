Киевское метро увеличивает интервалы поездов из-за нехватки кадров после мобилизации

КП "Киевский метрополитен" из-за острого дефицита специалистов рабочих профессий, возникшего в связи с миграцией и мобилизацией, вынуждено увеличивать интервалы между поездами в пиковые часы.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

"Учитывая текущую кадровую ситуацию, в ближайшее время будут изменены графики движения поездов на всех линиях подземки. Интервалы между поездами будут увеличены ориентировочно на одну минуту в между "пик" и на 45 секунд в "пиковые" часы", - говорится в сообщении.

"Подземка" испытывает острый дефицит специалистов рабочих профессий, в частности машинистов электропоездов - 83 вакансии, электромехаников - 48, токарей и слесарей по соответствующим направлениям - 161.

Реклама:

Причинами стали частично вынужденная миграция, специфика профессий и мобилизационная работа. Почти 7% метрополитеновцев сейчас находятся в рядах ВСУ, и их количество постоянно увеличивается, говорится в сообщении.

В "Киевском метрополитене" уточнили, что постоянно выполняют усиленную кадровую работу по привлечению специалистов, в частности сотрудничают с учреждениями профильного образования и городским центром занятости.

Экономическая правда.

Реклама: