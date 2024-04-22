На оборону из бюджета за три месяца 2024 года направили более 408 миллиардов

За январь – март 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 408,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"За январь-март 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 408,2 млрд гривен или 58,9% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на оборону в марте направлено 173,1 млрд грн. Средства были направлены на:

Реклама:

денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских,

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания,

медицинское обеспечение

другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.

Напомним:

За январь – март 2024 года наибольшую долю в уплате налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины занимает отрасль "Финансовой и страховой деятельности".