Рыночная стоимость Nvidia достигла рекордного максимума и приблизилась к Apple

Акции Nvidia выросли примерно на 6% и достигли рекордного максимума, в результате чего рыночная стоимость акций производителя чипов искусственного интеллекта находится на расстоянии около 100 миллиардов долларов от того, чтобы обогнать Apple.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Во время последних торгов акции остановились на уровне $1128 и рыночная капитализация Nvidia достигла $2,8 трлн, по сравнению с $2,9 трлн для Apple, которая является второй по стоимости компанией на Уолл-стрит после Microsoft.

Ее акции выросли на 8% до $1,149.39 в течение сессии, что является рекордным показателем за один день. Во второй половине дня акции Apple упали на 0,2%.

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Акции Nvidia выросли почти на 13% после того, как на прошлой неделе компания спрогнозировала прибыль во втором квартале выше ожиданий Уолл-стрит и объявила о дроблении акций, что взволновало инвесторов, которые продолжают делать ставки компанию.

"Рынок пытается угнаться за траекторией роста компании, которая постоянно улучшается. При мультипликаторе форвардной прибыли в середине тридцатых годов, это все еще не похоже на территорию пузыря", - сказал Деррен Натан, руководитель отдела анализа акций в Hargreaves Lansdown.

Согласно данным LSEG, акции Nvidia недавно торговались с 36-кратным превышением прогнозной прибыли по сравнению с 38 для Advanced Micro Devices и 21 для Intel.

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Напомним:

Из-за большого предложения Nvidia вынуждена продавать свой самый современный ИИ-чип для китайского рынка по цене ниже, чем конкурирующий чип от китайского технологического гиганта Huawei.

Производитель ИИ-чипов Nvidia ожидает, что выручка компании во втором квартале этого года составит около 28 млрд долл, превысив прогноз аналитиков на уровне 26,8 млрд долл.

NVIDIA сообщила о высоких финансовых результатах, а акции компании достигли $1000, в частности благодаря чипам для искусственного интеллекта. Теперь, чтобы продолжить получать высокие доходы, компания планирует выпускать новые чипы для ИИ ежегодно.

Экономическая правда.