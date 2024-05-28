Правоохранители изъяли незаконную линию производства сигарет контрабандиста Альперина

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели обыски на производстве и складах табачного предприятия, которое связывают с "известным подсанкционным одесским контрабандистом". По данным источников ЭП речь идет о Вадиме Альперине.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"Во время обысков сотрудники БЭБ изъяли линию для производства табачных изделий, на которой незаконно изготавливали сигареты", - говорится в сообщении.

Ранее детективы БЭБ установили, что общество-лицензиат, совместно с подконтрольными компаниями нелегально производит и продает сигареты с поддельными марками акцизного налога.

Реклама:

Читайте также: "Короли контрабанды": кто попал под санкции СНБО и что о них известно

Напомним:

Бюро экономической безопасности провело обыски в подконтрольных одесскому бизнесмену складских, офисных и производственных помещениях юридических лиц.

Реклама:

Бюро не указывало имя бизнесмена, но отмечало, что в отношении него были применены персональные санкции за контрабанду и 14 апреля 2021 года указом президента было прекращено его гражданство. Описанию правоохранителей соответствует одесский бизнесмен Вадим Альперин.

Высший антикоррупционный суд 12 октября 2023 года закрыл уголовное производство против одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский называл "одним из крестных отцов контрабанды в Украине" и обещал подарок за его поиск.

Бизнесмен Вадим Альперин обвинялся с сообщниками в создании преступной организации, которая путем махинаций незаконно завозила товары в Украину. По версии следствия, убытки составили более 63,8 млн грн. Альперин также находится под санкциями СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций против 86 юридических лиц, а также семерых физических, среди которых - граждане иностранных государств.