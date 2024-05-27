Гендиректор Федерации работодателей утверждает, что на каждом предприятии - 10% мобилизованных

На каждом нашем предприятии - около 10% мобилизованных сотрудников.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас 8 тыс. промышленных компаний, и в каждой из них - около 10% или более 10% на сегодня мобилизованных", - сказал он на саммите Минветеранов "Путь ветерана от военной службы к гражданской жизни" в Киеве в понедельник.

Ильичев отметил, что предприятия работают над сопровождением мобилизованных людей с первого дня и до возвращения их как ветеранов.

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По его словам, наиболее оптимальный вариант, когда человек возвращается именно на свое рабочее место.

"Мы четко понимаем, что сейчас при дефиците кадров, вы все понимаете ситуацию, самый большой кадровый резерв - это ветераны, которые будут возвращаться", - констатировал Ильичев.

В этом контексте он подчеркнул, что важно не только сохранить рабочее место и адаптировать к нему ветерана, но и сформировать новые навыки.

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Напомним:

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) просит сделать мобилизацию более прогнозируемой и предоставить компаниям возможность самим определять критически важных сотрудников для продолжения эффективной работы бизнеса.

По мнению министра цифровой трансформации Михаила Федорова, специалисты технологических и инновационных бизнесов, важных для экономики предприятий, должны быть забронированы, чтобы компании продолжали наполнять бюджет страны.

Укрзализныця просит правительство разрешить бронировать всех критических для перевозочного процесса работников, ведь по этим должностям уже есть дефицит.