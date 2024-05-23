ЕБА призывает предоставить компаниям возможность самостоятельно отбирать критически важных сотрудников

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) просит сделать мобилизацию более прогнозируемой и предоставить компаниям возможность самим определять критически важных сотрудников для продолжения эффективной работы бизнеса.

Об этом говорится в заявлении ЕБА, передает "Интерфакс-Украина".

"Ведь самым худшим будет осознать, что два с половиной года работы предприятия в условиях войны, вопреки всем возможным законам бизнеса и здравому смыслу, все равно приведут к его закрытию. Но не из-за действий врага, а из-за непродуманной политики собственного государства", - отметили в ЕБА.

Как сообщают в ассоциации, вопрос поиска сотрудников на сегодня является одной из ключевых проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в Украине.

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В ЕБА уверены, что такими действиями государство не позволяет компаниям работать, поскольку оперативно заменить специалистов в таких критических условиях для функционирования бизнеса практически невозможно.

По мнению компаний-членов ассоциации, самостоятельное определение бизнесом сотрудников, которые являются критическими для продолжения эффективной деятельности предприятия в условиях войны, поможет замедлить большую волну проблемы кадров, которая ежемесячно все больше накрывает бизнес, работающий в Украине.

В ЕБА считают, что это поможет бизнесу продолжить работу в непростых военных реалиях.

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Напомним:

По мнению министра цифровой трансформации Михаила Федорова, специалисты технологических и инновационных бизнесов, важных для экономики предприятий, должны быть забронированы, чтобы компании продолжали наполнять бюджет страны.

Укрзализныця просит правительство разрешить бронировать всех критических для перевозочного процесса работников, ведь по этим должностям уже есть дефицит.