К сети присоединили энергоблок АЭС, еще несколько готовят вывести в ремонт

После планового ремонта энергетики подключили к сети атомный энергоблок АЭС. В то же время еще несколько готовится к выходу в ремонт.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Вчера после планового ремонта подключен к энергосистеме атомный блок одной из АЭС. Сейчас он набирает мощность", - говорится в сообщении.

В то же время готовятся к выходу в ремонт еще несколько атомных блоков. Это необходимо для того, чтобы качественно подготовить блоки к стабильной и бесперебойной работе в течение отопительного сезона.

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Напомним:

Директору столичного предприятия, которое выполняло работы на Хмельницкой АЭС, по фактам завладения чужим имуществом и служебного подлога сообщено о подозрении.

Ряд природоохранных организаций Украины выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти отказаться от планов достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

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Достройка третьего энергоблока Хмельницкой атомной электростанции займет 2,5 - 3 года, четвертого энергоблока - до 4 лет, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Энергоатом" начал проект по возведению энергоблоков ХАЭС-5 и ХАЭС-6 по американской технологии АР1000 Westinghouse на Хмельницкой АЭС. Уже заложен первый куб бетона энергоблока №5.

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