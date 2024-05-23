"У меня есть большие сомнения": Стефанчук прокомментировал экономическое бронирование 

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук пока скептически относится к вопросу об экономическом бронировании от мобилизации.

Об этом сказал Стефанчук на брифинге в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Я смогу дать ответ на этот вопрос только после того, как я увижу конкретный механизм реализации", - сказал Стефанчук.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что довольно часто "за красивым пафосным названием у нас теряется какая-то логика тех или иных процессов".

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"У меня есть большие сомнения, потому что я знаю, что очень мало стран, где это сработало бы", - подчеркнул спикер.

В то же время Стефанчук отметил, что если удастся получить какой-то опыт, если будет возможность обеспечить равноправие всех граждан перед своими обязанностями защищать родину, если будет возможность достичь справедливости в таком подходе, он, возможно, и поддержит этот вариант.

"Но для этого я должен ознакомиться с ним, потому что я уже очень долго в политике, а перед этим еще очень долго в университетской сфере, чтобы верить красивым заголовкам. Я хочу прочитать книгу в целом", - сказал он.

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Напомним:

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) просит сделать мобилизацию более прогнозируемой и предоставить компаниям возможность самим определять критически важных сотрудников для продолжения эффективной работы бизнеса.

По мнению министра цифровой трансформации Михаила Федорова, специалисты технологических и инновационных бизнесов, важных для экономики предприятий, должны быть забронированы, чтобы компании продолжали наполнять бюджет страны.

Укрзализныця просит правительство разрешить бронировать всех критических для перевозочного процесса работников, ведь по этим должностям уже есть дефицит.