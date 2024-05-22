На Дегтяревском путепроводе завершили ремонтные работы

КГГА

На Дегтяревском путепроводе завершили весь комплекс работ, фактически построив новый объект.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В частности, открыли заезды и съезды с него. Проезд для автотранспорта и трамвая по путепроводу открыли в конце прошлого года", сообщил он.

По его словам, мостовики разобрали все конструкции сооружения и заменили на новые с улучшенными характеристиками и фактически построили новый путепровод

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"На нем сохранили трамвайную линию, которая проходит вдоль улицы Дегтяревской. По современным технологиям устроили обособленное трамвайное полотно из усиленных монолитных плит", - продолжил Кличко.

Кроме того, при реконструкции смонтировали перильное ограждение, установили антипарковочные столбики. Специалисты осуществили работы по озеленению и благоустройству территории и устроили тротуары с велодорожкой.

Напомним:

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Журналисты обнаружили завышенные в несколько раз цены на стройматериалы в смете реконструкции Дегтяревского путепровода в Киеве, общая стоимость которой составляет 920 миллионов гривен.

30 сентября на Шулявке в Киеве на улице Александра Довженко обвалились балки Дегтяревского путепровода.

Балки Дегтяревского путепровода на улице Александра Довженко в Киеве, которые обвалились 30 сентября, были экспериментальными, подобные элементы в Украине были использованы при строительстве еще одного моста.

Инцидент на Дегтяревском путепроводе, связанный с обвалом балок 30 сентября, не повлияет на стоимость работ, все последствия ликвидирует за свой счет подрядчик - компания "Ростдорстрой".

Сотрудники Главного управления Национальной полиции начали досудебное расследование по факту возможной растраты средств на реконструкции Дегтяревского путепровода в Киеве.