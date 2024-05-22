На Дегтяревском путепроводе завершили ремонтные работы
На Дегтяревском путепроводе завершили весь комплекс работ, фактически построив новый объект.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"В частности, открыли заезды и съезды с него. Проезд для автотранспорта и трамвая по путепроводу открыли в конце прошлого года", сообщил он.
По его словам, мостовики разобрали все конструкции сооружения и заменили на новые с улучшенными характеристиками и фактически построили новый путепровод
"На нем сохранили трамвайную линию, которая проходит вдоль улицы Дегтяревской. По современным технологиям устроили обособленное трамвайное полотно из усиленных монолитных плит", - продолжил Кличко.
Кроме того, при реконструкции смонтировали перильное ограждение, установили антипарковочные столбики. Специалисты осуществили работы по озеленению и благоустройству территории и устроили тротуары с велодорожкой.
Напомним:
Журналисты обнаружили завышенные в несколько раз цены на стройматериалы в смете реконструкции Дегтяревского путепровода в Киеве, общая стоимость которой составляет 920 миллионов гривен.
30 сентября на Шулявке в Киеве на улице Александра Довженко обвалились балки Дегтяревского путепровода.
Балки Дегтяревского путепровода на улице Александра Довженко в Киеве, которые обвалились 30 сентября, были экспериментальными, подобные элементы в Украине были использованы при строительстве еще одного моста.
Инцидент на Дегтяревском путепроводе, связанный с обвалом балок 30 сентября, не повлияет на стоимость работ, все последствия ликвидирует за свой счет подрядчик - компания "Ростдорстрой".
Сотрудники Главного управления Национальной полиции начали досудебное расследование по факту возможной растраты средств на реконструкции Дегтяревского путепровода в Киеве.