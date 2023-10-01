Обвал мосту в Києві компенсує компанія-підрядник, пов'язана з мером Одеси Трухановим
Інцидент на Дегтярівському шляхопроводі, пов’язаний з обвалом балок 30 вересня, не вплине на вартість робіт, усі наслідки ліквідує власним коштом підрядник - компанія "Ростдорстрой".
Про це заявили в Київській міській держадміністрації з посиланням на повідомлення "Ростдорстроя".
"Надзвичайна ситуація, яка сталася на будівельному майданчику Дегтярівського шляхопроводу не вплине на вартість реконструкції. Усі наслідки обвалу ліквідує виконавець робіт власним коштом", - оголосили в КМДА
"Враховуючи ситуацію, яка склалася, усунення всіх недоліків буде здійснюватися коштом групи компаній RDS ("Ростдорстрой, - ред.). Зазначаємо, що збитків міському бюджету не нанесено. Вартість реконструкції не збільшиться", – йдеться в повідомленні.
Даних про компанію-підрядника в КМДА не наводять.
У КМДА також не уточнюють, за яких обставин компанія "Ростдорстрой", яка, згідно з даними аналітичної платформи Youcontrol, є фігурантом низки кримінальних справ, отримала цей підряд.
Водночас Youcontrol вказує серед бенефіціарів ТОВ "Ростдорстрой" мера Одеси Геннадія Труханова.
Також, згідно даних платформи, компанія фігурує у кримінальних справах, порушених за фактами:
- злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України),
- злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України),
- злочинів проти довкілля (за статтею 240 КК України),
- злочинів проти громадської безпеки (за статтею 264 КК України),
- злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 276 КК України),
- злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 332 КК України),
- злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України),
- злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України),
- злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України).
Нагадуємо:
Раніше висувалися припущення, що причиною обвалу однієї з балок мосту могла стати якість бетону.
Однак компанія-виробник балок таку ймовірність відкинула. Балки були виготовлені за спецпроєктом і пройшли всі необхідні експертизи.