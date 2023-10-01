Обвал мосту в Києві компенсує компанія-підрядник, пов'язана з мером Одеси Трухановим

Інцидент на Дегтярівському шляхопроводі, пов’язаний з обвалом балок 30 вересня, не вплине на вартість робіт, усі наслідки ліквідує власним коштом підрядник - компанія "Ростдорстрой".

Про це заявили в Київській міській держадміністрації з посиланням на повідомлення "Ростдорстроя".

"Надзвичайна ситуація, яка сталася на будівельному майданчику Дегтярівського шляхопроводу не вплине на вартість реконструкції. Усі наслідки обвалу ліквідує виконавець робіт власним коштом", - оголосили в КМДА

"Враховуючи ситуацію, яка склалася, усунення всіх недоліків буде здійснюватися коштом групи компаній RDS ("Ростдорстрой, - ред.). Зазначаємо, що збитків міському бюджету не нанесено. Вартість реконструкції не збільшиться", – йдеться в повідомленні.

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Даних про компанію-підрядника в КМДА не наводять.

У КМДА також не уточнюють, за яких обставин компанія "Ростдорстрой", яка, згідно з даними аналітичної платформи Youcontrol, є фігурантом низки кримінальних справ, отримала цей підряд.

Водночас Youcontrol вказує серед бенефіціарів ТОВ "Ростдорстрой" мера Одеси Геннадія Труханова.

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Також, згідно даних платформи, компанія фігурує у кримінальних справах, порушених за фактами:

злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України),

злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України),

злочинів проти довкілля (за статтею 240 КК України),

злочинів проти громадської безпеки (за статтею 264 КК України),

злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 276 КК України),

злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (за статтею 332 КК України),

злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України),

злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України),

злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України).

Нагадуємо:

Раніше висувалися припущення, що причиною обвалу однієї з балок мосту могла стати якість бетону.

Однак компанія-виробник балок таку ймовірність відкинула. Балки були виготовлені за спецпроєктом і пройшли всі необхідні експертизи.