Дегтярівський шляхопровід: поліція розслідує можливе розкрадання коштів

Співробітники Головного управління Національної поліції розпочали досудове розслідування за фактом можливої розтрати коштів на реконструкції Дегтярівського шляхопроводу в Києві.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що розпочато кримінальне провадження за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами КМДА, КК "Київавтодор" та підрядних організацій під час виконання робіт з реконструкції шляхопроводу в складі транспортної розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та вул. Олександра Довженка.

"Згідно з матеріалами слідства, реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу на замовлення КК "Київавтодор" проводить ТОВ "РОСТОДСТРОЙ" із залучення афілійованих субпідрядних організацій по цінах на будматеріали значно вище ринкових. Досудове розслідування проводить ГУ Нацполіції у м. Києві", – йдеться в повідомленні.

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У прокуратурі додають, що раніше журналістами програми "Наші гроші" було опубліковано матеріал, в якому наводяться численні факти завищення цін на будівельні матеріали, які закуповувались при проведенні реконструкції Дегтярівського шляхопроводу. Загальна вартість робіт склала 920 млн грн.

Нагадаємо:

30 вересня на Шулявці у Києві на вулиці Олександра Довженка обвалилися балки Дегтярівського шляхопроводу.

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Балки Дегтярівського шляхопроводу на вулиці Олександра Довженка у Києві, які обвалилися 30 вересня, були експериментальними, подібні елементи в Україні були використані при будівництві ще одного мосту.

Інцидент на Дегтярівському шляхопроводі, пов’язаний з обвалом балок 30 вересня, не вплине на вартість робіт, усі наслідки ліквідує власним коштом підрядник - компанія "Ростдорстрой".