Энергетики пересмотрели графики и добавили два часа света

Энергетики отменили действие графиков почасовых отключений с 7:00 до 20:00. Ранее предполагалось, что ограничения начнут действовать с 18:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня с 00:00 до 07:00 во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей действовали графики почасовых отключений. сейчас с 07:00 до 20:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" отменил ограничения потребления во всех областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что солнечная погода способствует работе промышленных и крышных солнечных электростанций, дефицит в энергосистеме уменьшился.

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Вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 20:00 до 24:00.

Напомним:

В Сумах после ночной российской атаки "Шахедами" по энергетическим объектам восстановили электроснабжение, частично восстановлено водоснабжение.

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Украинцы должны готовиться к отключениям света зимой, а не только летом, поскольку в зимний период года потребление электроэнергии растет.

22 мая графики почасовых отключений должны были действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00.

Экономическая правда.