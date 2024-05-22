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У Сумах відновили електропостачання після нічного обстрілу

Середа, 22 травня 2024, 10:30 - Ігор Пилипів

У Сумах після нічної атаки росіян "Шахедами" відновили електропостачання, частково відновлено водопостачання.

Про це повідомив очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

Зазначається, що електроенергія в Сумах – була відновлена в першу чергу. Водопостачання є практично всюди, через декілька годин всі сумчани будуть з водою.

"Усі об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, школи, садочки працюють у штатному режимі", – додав Дрозденко. 

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Нагадаємо:

У ніч на 22 травня через російську атаку "Шахедами" було знеструмлено Суми: не працював електротранспорт та не було водопостачання у місті.

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електроенергія війна РФ
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