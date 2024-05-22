У Сумах відновили електропостачання після нічного обстрілу
Середа, 22 травня 2024, 10:30 -
У Сумах після нічної атаки росіян "Шахедами" відновили електропостачання, частково відновлено водопостачання.
Про це повідомив очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко.
Зазначається, що електроенергія в Сумах – була відновлена в першу чергу. Водопостачання є практично всюди, через декілька годин всі сумчани будуть з водою.
"Усі об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, школи, садочки працюють у штатному режимі", – додав Дрозденко.
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Нагадаємо:
У ніч на 22 травня через російську атаку "Шахедами" було знеструмлено Суми: не працював електротранспорт та не було водопостачання у місті.
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