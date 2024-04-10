Украина выполнила все структурные маяки МВФ, предусмотренные на март - Марченко
Кабмин разработал концептуальную записку для государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с ее переориентацией на малые и средние предприятия (МСП), чем выполнил все маяки, предусмотренные Меморандумом по программе расширенного финансирования EFF с МВФ на март.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Интерфакс-Украина.
"Более того, она (концептуальная записка к "5-7-9%" - ИФ-У) уже принята правительством. Мы сейчас получили обратную связь со стороны МВФ, доработали. Я не вижу там особых проблем в записке или в других мероприятиях, мы все выполняем вовремя", - сказал министр.
По его словам, Украина выполнила все необходимые структурные маяки, срок выполнения которых был до конца марта этого года.
Также глава Минфина отметил успешное прохождение третьего пересмотра программы EFF, по итогам которого в бюджет поступило 880 млн долл.
"Сейчас мы делаем необходимые шаги для того, чтобы подготовиться к четвертому пересмотру, который, как мы ожидаем, будет, надеюсь, не позднее июня (...), и дальше будем работать. Это для нас основной из треков, и мы очень тщательно выполняем взятые на себя обязательства", - добавил Марченко.
Напоминаем:
В марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило около 9 млрд долларов США внешнего финансирования.