Британська Arup втратила $25 млн в одній з найбільших в історії афер з використанням ШІ - FT

Британська інжинірингова група Arup втратила близько 25 млн дол після того, як шахраї використали цифрову версію топменеджера для замовлення фінансових переказів під час відеоконференції.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

Цей інцидент є однією з найбільших в історії афер з використанням deepfake технології на основі ШІ.

Зловмисники на початку лютого 2024 року сфабрикували зображення фінансового директора компанії та інших учасників дзвінка, використовуючи загальнодоступні відеозаписи, і переконали жертву здійснити загалом 15 переказів на п'ять гонконгзьких банківських рахунків.

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Financial Times підтвердила, що це була компанія Arup, в якій працює близько 18 000 людей по всьому світу, а її річний дохід становить понад 2 млрд фунтів стерлінгів.

"Ми можемо підтвердити, що були використані фальшиві голоси і зображення", - заявили в компанії, відмовившись надати деталі, оскільки інцидент все ще розслідується.

"Наша фінансова стабільність і бізнес-операції не постраждали, і жодна з наших внутрішніх систем не була скомпрометована", - додали вони.

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Голова Arup у Східній Азії Енді Лі пішов у відставку через кілька тижнів після афери, пропрацювавши на цій посаді лише рік.

Поліція Гонконгу заявила, що розслідування справи триває, але поки що жодних арештів не відбулося.

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Економічна правда