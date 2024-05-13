В Україні понад 4 тисячі айтівців мають бронювання від мобілізації: як отримати

На травень 2024 року понад 4 тис айтівців мають бронювання від мобілізації, ще 1 300 очікують на бронювання.

Про це повідомляє DOU із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

"Станом на зараз процедура бронювання залишається чинною. Подання списків не призупинилося, компанії продовжують подаватися. Але термін очікування рішення дещо збільшився. Це відбувається хвилями і пов’язано з великим навантаженням на Генеральний штаб і Мінекономіки", - зауважують у Мінцифри.

У DOU повідомляють, що компанія може забронювати своїх співробітників за таких умов:

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Компанія повинна мати статус критично важливого для функціонування економіки підприємства, який вона підтверджує щороку. Для цього треба відповідати хоча б трьом критеріям із семи, визначених у постанові КМУ .

Компанія може забронювати тільки штатного працівника, оформленого за КЗпП. ФОПів і гіг-контракторів не бронюють.

Компанія може забронювати 50% своїх військовозобов’язаних працівників.

Працівники повинні мати актуальні військово-облікові документи(оновлені, після набуття чинності "Закону про мобілізацію".

Працівники мають мати недефіцитні військово-облікові спеціальності (керівників компаній і їхніх заступників бронюють незалежно від ВОС і звання).

Нагадаємо:

Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов’язаних, передавши функції з погодження списків заброньованих від Генерального штабу до Міністерства оборони.

На місяць автоматично продовжили відстрочку від мобілізації, для тих, кому це передбачено за відповідним рішенням Міністерства економіки.

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Економічна правда