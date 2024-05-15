Графики ограничения энергоснабжения для промышленности будут действовать все сутки - Укрэнерго

В среду, 15 мая, с 00:00 до 24:00 будут применены графики ограничения электроснабжения для промышленности.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Сегодня с 00:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности", - говорится в сообщении.

Причина - увеличение дефицита электроэнергии вследствие роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов. При этом, энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

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Напомним:

По состоянию на 09:00 экстренное отключение в Киеве, Киевской области, в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отменено.

14 мая компания-поставщик электроэнергии Yasno объявила, что в Киеве и Днепропетровской области по указанию Укрэнерго действуют экстренные отключения электроэнергии.

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Впоследствии "Укрэнерго" заявило, что вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины.

Во вторник графики ограничения электроснабжения для промышленности действовали с 16:00 до 7:00 утра следующего дня (15 часов).