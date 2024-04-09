lifecell оспаривает решение суда по аресту доли Фридмана

lifecell обжалует решение суда о замораживании доли Фридмана (19% акций) в компании.

Об этом сообщил СЕО lifecell Исмет Язиджи.

"В погоне за справедливостью! Мы обжалуем решение суда о замораживании 19% акций lifecell", – написал он.

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Согласно сообщению Язиджи, вместе с ним на судебном заседании присутствовал председатель Турецко-украинского союза промышленников и предпринимателей (TUSIB) Зафер Озбай. Среди наблюдателей были представители турецкого посольства и министерства экономики Турции.

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Напомним:

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В октябре 2023 года Шевченковский районный суд Киева арестовал активы подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана. Среди них – мобильный оператор lifecell.

Согласно материалам дела, компания LetterОne Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова владеет 19,8% Turkcell через IMTIS Holdings S.A.R.L.

В то же время, уже через несколько дней суд уточнил решение об аресте акций мобильных операторов Киевстар и lifecell, который теперь касается лишь частиц, контролируемых российскими олигархами. То есть речь идет только о 19,8%, а не обо всем уставном капитале.

В марте 2024 года Антимонопольный комитет выявил основания для запрета на приобретение входящего во французскую группу NJJ DVL Telecom контроля над группой "Лайфселл".

Позже сообщалось, что сделка по продаже lifecell, вероятно, будет закрыта до сентября 2024 года. Продажа состоится только тогда, когда государство взыщет в свою пользу пакет акций компании, косвенно принадлежащего подсанкционному российскому олигарху Михаилу Фридману и его партнерам.