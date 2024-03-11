АМКУ обнаружил основания для запрета покупки lifecell французской DVL Telecom
Антимонопольный комитет обнаружил основания для запрета на приобретение DVL Telecom, входящей во французскую группу NJJ, контроля над группой "Лайфселл".
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
В ведомстве считают, что необходимо проверить отношения контроля самой lifecell и материнской компании Turkcell с лицом, к которому решением Совета национальной безопасности и обороны Украины применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).
"При рассмотрении заявлений о приобретении компанией DVL Telecom контроля над группой "Лайфселл" возникла необходимость проверки отношений контроля участников концентрации, в частности группы "Лайфселл" и группы Turkcell, с лицом, к которому применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) решением Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сообщила пресс-служба АМКУ в понедельник.
Также в антимонопольном ведомстве отметили, что, рассмотрев заявления о приобретении контроля компанией DVL Telecom над ООО "Лайфселл", ООО "Глобал Билги" и ООО "Укртауэр" (группа lifecell), АМКУ обнаружил основания для запрета указанных концентраций.
"Учитывая то, что концентрации в виде приобретения компанией DVL Telecom контроля над ООО "Лайфселл, ООО "Укртауэр" и ООО "Глобал Билги" составляют единую транзакцию и будут происходить в соответствии с одним договором купли-продажи, отдельное разрешение на приобретение компанией DVL Telecom контроля над ООО "Глобал Билги" также не может быть предоставлено комитетом", - отмечает АМКУ.
Поэтому 7 марта 2024 года комитет снова начал рассмотрение дел о концентрации в виде приобретения компанией DVL Telecom контроля над ООО "Лайфселл", "Глобал Билги" и "Укртауэр".
Также было начато рассмотрение дела о согласованных действиях, которые непосредственно связаны с осуществлением этих концентраций.
Напоминаем:
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 7 марта предоставил разрешение DVL Telecom французского миллиардера Ксавье Ньеля на приобретение украинского национального оператора фиксированной связи и цифровых услуг компании "Датагруп-Volia".