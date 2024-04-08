Новости 8 апреля: циркачи получили бронирование, игорный бизнес увеличил состояние в 28 раз

Об атаках РФ. Россия изменила тактику атак по энергоинфраструктуре Украины, используя высокоточные ракеты для уничтожения электростанций в менее защищенных, чем Киев, районах. Некоторые объекты не смогут полностью восстановить до следующей зимы.

О Volia. Компания NJJ Holding французского миллиардера Ксавье Ниэля, планирует объединить Датагруп-Volia и Lifecell, покупка которых планируется, в одну компанию.

О литовских ТЭС. Министерство энергетики Литвы предложило разобрать свои закрытые ТЭС на запчасти и передать оборудование на нужды украинской энергосистемы.

Об игорном бизнесе. Доходы лидеров игорного бизнеса в Украине за 2023 год выросли в 28 раз - до 54,9 млрд грн по сравнению с 1,9 млрд грн в 2022-м.

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О "реформе" БЭБ Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в новой редакции законопроект № 10439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ). Впрочем, без замечаний бизнеса и согласования иностранных партнеров.

О циркачах. Минкульт подтвердил Криворожскому, Харьковскому, Днепровскому, Одесскому, Львовскому циркам статус критически важных для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения предприятий. Их работники получают отсрочки от мобилизации.

Эксклюзив ЭП

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Больше чем просто мессенджер: во что превратился Telegram в Украине и сможет ли его запретить?

Как вырос Telegram в Украине и сможет ли власть повлиять на мессенджер, которым часто сама злоупотребляет?