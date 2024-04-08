"Укрнафта" пробурит еще две нефтяные скважины на западе Украины
ПАО "Укрнафта" готовит площадку для бурения двух разведочных скважин на западе Украины. Общая начальная добыча должна составить 41 тонну нефти в сутки.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Сейчас идет подготовка к бурению двух скважин на западе Украины", - говорится в сообщении.
Начальная добыча нефти первой скважиной должна составлять 16 тонн в сутки. Второй - 25 тонн в сутки.
Напомним:
По результатам 2023 года чистая прибыль компании составила 23,6 млрд грн.
"Укрнафта" начала бурить новую нефтяную скважину на месторождении, расположенном на Западе Украины.
"Укрнафта" получила дополнительный дебит в 138 тонн нефти в сутки после проведения мероприятий по интенсификации добычи на одном из западных месторождений.