"Укрнафта" пробурит еще две нефтяные скважины на западе Украины

ПАО "Укрнафта" готовит площадку для бурения двух разведочных скважин на западе Украины. Общая начальная добыча должна составить 41 тонну нефти в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас идет подготовка к бурению двух скважин на западе Украины", - говорится в сообщении.

Начальная добыча нефти первой скважиной должна составлять 16 тонн в сутки. Второй - 25 тонн в сутки.

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Напомним:

По результатам 2023 года чистая прибыль компании составила 23,6 млрд грн.

"Укрнафта" начала бурить новую нефтяную скважину на месторождении, расположенном на Западе Украины.

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"Укрнафта" получила дополнительный дебит в 138 тонн нефти в сутки после проведения мероприятий по интенсификации добычи на одном из западных месторождений.