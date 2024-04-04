За 2023 рік "Укрнафта" отримала понад 23 мільярда чистим прибутком

Міжнародна компанія Grant Thornton завершила незалежний аудит ПАТ "Укрнафта". За результатами 2023 року чистий прибуток компанії склав 23,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

"Чистий прибуток за результатами 2023 року складає 23,6 млрд грн. Дивіденди за минулий рік вдвічі перевищують кумулятивний результат останніх десяти років", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план "Укрнафти" на 2024 рік: чистий дохід компанії планується на рівні 118 млрд грн, чистий прибуток - 18 млрд грн.

ПАТ "Укрнафта" сплатило до державного бюджету першу частину дивідендів - 3,9 млрд грн.