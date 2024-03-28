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"Укрнафта" почала бурити нову нафтову свердловину

Четвер, 28 березня 2024, 18:50 - Артур Крижний
 
Укрнафта

"Укрнафта" почала бурити нову нафтову свердловину на родовищі, що розташоване на Заході України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Це розвідувальна свердловина проєктною глибиною 1211 м. Прогнозний початковий дебіт – 22,6 тонни нафти на добу.

Будівництво свердловини виконує підрядник - ТОВ "Навігатор комплект". Його було визначено на онлайн-платформі закупівель Prozorro.

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Нагадаємо:

ПАТ "Укрнафта" у лютому 2024 року порівняно із лютим минулого року видобула нафти на 0,09% більше - 110,3 тисячі тонн, а газу на 10,7% більше - 92,1 млн кубометрів.

Укрнафта нафта
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