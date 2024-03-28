Укрнафта

"Укрнафта" почала бурити нову нафтову свердловину на родовищі, що розташоване на Заході України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Це розвідувальна свердловина проєктною глибиною 1211 м. Прогнозний початковий дебіт – 22,6 тонни нафти на добу.

Будівництво свердловини виконує підрядник - ТОВ "Навігатор комплект". Його було визначено на онлайн-платформі закупівель Prozorro.

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Нагадаємо:

ПАТ "Укрнафта" у лютому 2024 року порівняно із лютим минулого року видобула нафти на 0,09% більше - 110,3 тисячі тонн, а газу на 10,7% більше - 92,1 млн кубометрів.