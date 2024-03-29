"Укрнафта" отримала додатковий видобуток в майже 140 тонн нафти на добу
П'ятниця, 29 березня 2024, 16:32 -
"Укрнафта" отримала додатковий дебіт в 138 тонн нафти на добу після проведення заходів з інтенсифікації видобутку на одному з західних родовищ.
Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".
Зокрема, було оброблено 7 свердловин - проведено 6 кислотних гідророзривів та одну кислотну обробку. 5 з 7 операцій виконані за 13 днів.
Найуспішніша свердловина має приріст 47 тонн нафти на добу і зараз її добовий дебіт складає 61 тонну нафти на добу.
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Нагадаємо:
"Укрнафта" почала бурити нову нафтову свердловину на родовищі, що розташоване на Заході України.
ПАТ "Укрнафта" у лютому 2024 року порівняно із лютим минулого року видобула нафти на 0,09% більше - 110,3 тисячі тонн, а газу на 10,7% більше - 92,1 млн кубометрів.
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