РФ обратилась к Казахстану с просьбой выделить ей 100 тысяч тонн бензина

Россия обратилась к Казахстану с просьбой быть готовыми поставить 100 000 тонн бензина на случай нехватки топлива, которую могут усилить атаки украинских дронов и остановки НПЗ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Источники сообщили, что Москва обратилась к Казахстану с просьбой создать резервный фонд в размере 100 000 тонн бензина, который будет готов поставить топливо в Россию в случае необходимости. Соглашение об использовании резервов для России уже заключено.

С 1 марта Москва на полгода ввела запрет на экспорт бензина, чтобы предотвратить острый дефицит топлива. При этом он не распространяется на возглавляемый Москвой Евразийский экономический союз, в который входит Казахстан, а также на некоторые страны, например Монголию, с которыми Россия имеет межгосударственные соглашения о поставках топлива. Однако трейдеры считают, что запрет могут расширить, если ситуация в России ухудшится.

Реклама:

По данным источников, по состоянию на 5 апреля запасы бензина марки АИ-92 в Казахстане составляли 307 700 тонн, а бензина марки АИ-95 - 58 000 тонн. Резервы дизельного топлива составляли 435 300 тонн, а авиационного топлива - 101 000 тонн.

Напомним:

Правительство России с 1 марта на полгода запретило экспорт бензина и увеличило норматив продажи дизельного топлива на бирже до 16%. Такие меры хотят принять для борьбы с ростом цен на топливо.

Реклама:

Еще в сентябре 2023 года в правительстве страны-агрессора сообщали, что российское правительство готово принять кардинальные меры на рынке топлива из-за рекордного роста оптовых цен.

Россия увеличила импорт топлива из Беларуси в марте, чтобы преодолеть риск дефицита на своем внутреннем рынке, который возник из-за ремонтов на российских НПЗ после атак дронов.

Россия сократила железнодорожный экспорт бензина вдвое в марте после введения топливного эмбарго. Рост внутреннего спроса и незапланированные остановки нефтеперерабатывающих заводов привели к напряжению ситуации на внутреннем рынке.