РФ збільшила імпорт пального з Білорусі через ризик дефіциту після атак на НПЗ

Росія збільшила імпорт пального з Білорусі у березні, щоб подолати ризик дефіциту на своєму внутрішньому ринку, який виник через ремонти на російських НПЗ після атак дронів.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в галузі промисловості та торгівлі.

Зазвичай Росія є експортером палива на міжнародні ринки, але збій роботи російських нафтопереробних заводів змусив нафтокомпанії почати імпортувати пальне.

Зазвичай Росія імпортує дуже мало палива з Білорусі. Цього року вона збільшила імпорт бензину, і в першій половині березня він досяг майже 3 тисяч тонн. У лютому РФ імпортувала 590 тонн, а в січні поставок з Білорусі не було.

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Два джерела в галузі повідомили, що між урядами та нафтовими компаніями відбуваються обговорення щодо подальшого імпорту. Один з них сказав, що переговори були складними, оскільки Білорусь ставить пріоритетом експорт свого палива на міжнародні ринки.

Скільки потрібно Росії, залежатиме від термінів ремонту нафтопереробних заводів, повідомило ще одне джерело.

Крім того, російські нафтокомпанії можуть збільшити поставки нафти на білоруські нафтопереробні заводи в обмін на додаткові нафтопродукти для постачання до Росії.

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Білорусь має два нафтопереробні заводи - Новополоцький нафтопереробний завод (Нафтан) і Мозирський нафтопереробний завод. Кожен із них має потужність 12 мільйонів тонн на рік (близько 240 000 барелів на день), але вони, як правило, працюють на меншій потужності, переробляючи близько 9 мільйонів тонн на рік (близько 180 000 барелів на день).

Нагадаємо:

Уряд Росії з 1 березня на півроку заборонив експорт бензину та збільшив норматив продажу дизельного пального на біржі до 16%. Таких заходів хочуть вжити для боротьби зі зростанням цін на пальне.

Ще у вересні 2023 року в уряді країни-агресора повідомляли, що російський уряд готовий вжити кардинальних заходів на ринку пального через рекордне зростання оптових цін.